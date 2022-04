Parlementsvoorzitter Rusland noemt Boetsja propagandastunt

De voorzitter van de Doema, de Russische Tweede Kamer, heeft de berichten over door Russische militairen vermoorde burgers in Boetsja, een voorstad van Kiev, bestempeld als een propagandastunt van ‘Washington en Brussel’. Parlementsvoorzitter Viatsjeslav Volodin stelt dat er geen sprake is van feiten maar van leugens die Rusland in een kwaad daglicht moeten stellen. ‘De VS en de EU zijn de regisseurs en screenwriters en de Oekraïners zijn de acteurs.’

De Russische strijdkrachten hebben naar voren gebracht dat de Russische troepen zich 30 maart al hebben teruggetrokken uit Boetsja in noordelijke richting. Ze stuitten daarbij niet op weerstand, maar de Oekraïense strijdkrachten namen wel het zuidelijk deel van Boetsja zwaar onder vuur met raketsystemen en artillerie. Het Russische leger lijkt aan te geven dat de lichamen mogelijk slachtoffers zijn van de Oekraïense beschietingen. Volgens berichten van The New York Times lagen er 11 maart al zeker elf dode lichamen in de straten van Boetjsa. Om de plaats en de strategische luchthaven ernaast is sinds het begin van de Russische aanval op 24 februari zwaar gevochten.

De Russische ambassadeur in Washington, Anatoli Antonov, noemt de beschuldigingen aan het adres van Rusland over de lijken in Boetsja ‘het toppunt van leugens en cynisme’. Er is geen bewijs voor de ongegronde beschuldigingen volgens Antonov.