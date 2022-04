Aangehouden Rode Kruis-team bij Marioepol weer vrijgelaten

Een team van het Rode Kruis dat maandag probeerde de Oekraïense stad Marioepol te bereiken, maar volgens de internationale hulporganisatie door de politie werd aangehouden, is weer vrijgelaten. ‘Na onderhandelingen werden ze ‘s nachts vrijgelaten en naar Zaporizja gestuurd’, zei de Oekraïense vicepremier Irina Veresjtsjoek dinsdag. Zaporizja ligt ten noordwesten van Marioepol en is in handen van Oekraïne.

Het vastgezette hulpteam was naar de zwaar belegerde havenstad getrokken om mensen te evacueren. Russische troepen beschieten de stad volgens burgemeester Vadim Bojtsjenko onophoudelijk en 90 procent van de infrastructuur zou zijn verwoest. Hij schatte maandag in dat er nog 130.000 inwoners opgesloten zitten in zwaar gehavende gebouwen en schuilkelders. Evacuatiepogingen lopen meestal op niets uit.

Het stadsbestuur van Marioepol meldde maandagavond dat de Russen hun steun hebben uitgesproken voor een vazal die zichzelf heeft uitgeroepen tot de nieuwe burgemeester van de stad. Marioepol is omsingeld door Russische troepen. Deze hebben delen van de stad in handen, maar ze zijn er volgens het Oekraïense ministerie van Defensie tot dusver niet in geslaagd de volledige controle over te nemen.