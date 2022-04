Beurzen wachten op nieuwe westerse sancties tegen Rusland

De Amsterdamse beurs lijkt dinsdag voorzichtig te beginnen aan de nieuwe handelsdag. Beleggers zijn vooral in afwachting van de nieuwe westerse sancties tegen Rusland. De Verenigde Staten willen Rusland nog deze week nieuwe strafmaatregelen opleggen vanwege het oorlogsgeweld in Oekraïne. Ook de Europese Unie beraadt zich over nieuwe stappen tegen Rusland.

De Amerikaanse president Joe Biden gaat er naar verluidt ook alles aan doen om de Russische president Vladimir Poetin de prijs te laten betalen voor de oorlogsmisdaden die zijn troepen begaan in Oekraïne. Ook spreekt de Oekraïense president Volodimir Zelenski dinsdag de VN-Veiligheidsraad toe.

De AEX-index op Beursplein 5 koerst op basis van de openingsindicatoren af op een licht hoger begin. Ook de andere Europese beurzen zullen naar verwachting met kleine koersuitslagen openen na de koerswinsten een dag eerder. De Aziatische beurzen lieten dinsdag kleine winsten zien. De Nikkei in Tokio eindigde 0,2 procent in de plus. De beurs in Sydney steeg 0,1 procent na het besluit van de Australische centrale bank om de rente conform verwachting ongewijzigd te laten.

Air France-KLM

In Shanghai, waar de lockdown voor onbepaalde tijd werd verlengd vanwege de nieuwe coronagolf, was de beurs gesloten vanwege een nationale feestdag. Ook in Hongkong hadden beleggers een vrije dag.

Op het Damrak gaat de aandacht uit naar Air France-KLM. Topman Ben Smith heeft over 2021 miljoenen euro’s aan bonussen verdiend, ondanks dat het luchtvaartconcern ook het tweede coronajaar met een miljardenverlies afsloot. Hij zal wel een tijd moeten wachten voor alles aan hem wordt uitgekeerd, want volgens Europese regels mag hij bepaalde bonussen pas uitbetaald krijgen als een groot deel van de ontvangen staatssteun is terugbetaald.

SBM Offshore

Maritiem dienstverlener SBM Offshore kondigde een overeenkomst aan voor het productie- en opslagschip (FPSO) One Guyana. Het bedrijf zal het schip bouwen en installeren voor de kust van het Zuid-Amerikaanse land Guyana. Het schip zal eerst voor twee jaar worden gehuurd door Esso Exploration and Production Guyana, waarna de opdrachtgever eigenaar wordt van het schip.

De euro was 1,0969 dollar waard, tegen 1,0992 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,4 procent meer op 104,71 dollar. Brentolie werd ook 1,4 procent duurder, op 108,99 dollar per vat.