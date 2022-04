Groot-Brittannië: Russen trekken weg uit Tsjernihiv en Kiev

Oekraïense troepen hebben in het noorden van het land belangrijk terrein heroverd, waardoor Russische troepen volgens Britse inlichtingendiensten gedwongen worden zich terug te trekken uit gebieden rond Tsjernihiv en Kiev. Groot-Brittannië bevestigt daarmee berichten van Oekraïne dat maandag al repte over de Russische aftocht in dit gebied.