Techinvesteerder SoftBank helpt Nikkei aan kleine winst

SoftBank behoorde dinsdag tot de grootste stijgers op de aandelenbeurs in Tokio, die licht hoger eindigde. De grote Japanse techinvesteerder profiteerde van de stevige koerswinsten in de Amerikaanse techsector, waar Twitter omhoog was geschoten nadat Tesla-topman Elon Musk had laten weten een groot belang in de berichtendienst te hebben genomen.

Beleggers bleven verder terughoudend door de oorlog in Oekraïne. Ook verliep de Aziatische beurshandel relatief rustig aangezien de belangrijke financiële markten in Hongkong dicht bleven. Ook in Shanghai, waar de lockdown voor onbepaalde tijd werd verlengd vanwege de nieuwe coronagolf, was de beurs gesloten vanwege een nationale feestdag.

De olieprijzen gingen verder omhoog in afwachting van nieuwe westerse sancties tegen Rusland. De Verenigde Staten willen nog deze week nieuwe maatregelen treffen tegen Rusland wegens het oorlogsgeweld in Oekraïne. Ook de Europese Unie beraadt zich op nieuwe stappen tegen Rusland. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,3 procent meer op 104,63 dollar. Brentolie werd ook 1,3 procent duurder op 108,93 dollar per vat.

Softbank

De Nikkei in Tokio eindigde uiteindelijk 0,2 procent hoger op 27.787,98 punten. SoftBank steeg bijna 3 procent dankzij een flinke koerswinst op Wall Street van de Chinese webwinkel Alibaba, waarin het bedrijf een groot belang heeft. De Japanse olieproducent Inpex dikte 2 procent aan geholpen door de hogere olieprijzen. De All Ordinaries in Sydney klom 0,1 procent na het besluit van de Australische centrale bank om de rente conform verwachting ongewijzigd te laten op 0,1 procent.

De Kospi in Seoul won 0,1 procent. In Zuid-Korea zijn de consumentenprijzen in maart met 4,1 procent gestegen ten opzichte van een jaar geleden. Dat is de sterkste stijging in meer dan tien jaar. Net als in veel andere landen wordt de prijsstijging veroorzaakt door hogere kosten voor energie en andere grondstoffen. Beleggers verwachten dat de Zuid-Koreaanse centrale bank de rente bij zijn vergadering volgende week zal gaan verhogen om de inflatie te beteugelen.