VS komen met nieuwe dollarsanctie tegen Rusland

Rusland mag zijn staatsschuld niet meer betalen vanaf rekeningen in dollars die het land heeft bij Amerikaanse financiële instellingen. Die nieuwe sanctie heeft het Amerikaanse ministerie van Financiën Rusland opgelegd vanwege de inval van dat land in Oekraïne.

De sanctie moet Rusland dwingen om te kiezen uit drie minder aantrekkelijke opties, aldus een woordvoerder van het ministerie. Moskou kan kiezen om staatsschulden te betalen in dollars die het in eigen land in reserve heeft, nieuwe inkomsten direct weer uit te geven of wanbetaler te worden. Al die opties verzwakken de economie van Rusland, is het idee achter de maatregel.

Hoewel het Westen al diverse sancties heeft opgelegd, waaronder het bevriezen van de reserves die andere centrale banken voor de Russische centrale bank aanhielden, heeft Rusland nog steeds de beschikking over de nodige dollars. Belangrijkste reden daarvoor is dat leveringen van olie en gas buiten de sancties zijn gehouden. Dat kan het Kremlin dit jaar 321 miljard dollar opleveren.

Schulden

Als Rusland de eigen reserves moet inzetten om de staatsschulden te gaan betalen, kan het daarmee de waarde van de roebel niet meer ondersteunen. Als de inkomsten uit olie en gas voor de betaling van staatsschulden moeten worden ingezet, kunnen de reserves minder snel worden aangevuld. Rusland moet die reserves bijvoorbeeld ook aanspreken voor aankopen bij bevriende landen. Als Rusland stopt met het betalen van zijn schulden, dan zullen ook bevriende landen minder zaken met het land willen doen.

Tot nu toe heeft Rusland, ondanks waarschuwingen van kredietbeoordelaars, zijn geplande afbetalingen en rentebetalingen op staatsleningen gewoon gedaan. Afgelopen maandag was er weer een betaling noodzakelijk van een lening in dollars die ooit 2 miljard dollar waard was. Rusland slaagde er echter in eerst driekwart van de lening in roebels af te betalen, waardoor de dollar-reserves alleen voor de rest hoefden te worden gebruikt. Pas eind mei staan er weer rentebetalingen voor Russische staatsleningen in dollars en euro’s gepland.