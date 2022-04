HDN: meer hypotheekaanvragen dan ooit in eerste maanden 2022

Het aantal hypotheekaanvragen is in het eerste kwartaal van dit jaar fors gestegen. In totaal werd er 191.293 keer een hypotheek aangevraagd en daarmee werd het record van het laatste kwartaal van vorig jaar dik verbroken. De oorzaak is de stijgende rente, meldt Hypotheken Data Netwerk (HDN).

Van de 191.293 aanvragen waren er bijna 72.000 bedoeld voor de aankoop van een woning. Dat is iets meer dan vorig jaar. De groei zit vooral in de niet-kopersmarkt. Omdat de rente nog laag is, sloten veel meer huizenbezitters hun hypotheek over. Het aantal aanvragen in de niet-kopersmarkt steeg met 75 procent.

Ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar steeg het totaal aantal hypotheekaanvragen met 37 procent. Het oude record, van het vierde kwartaal van 2021, stond op iets meer dan 157.000 aanvragen. De gemiddelde waarde van een woning steeg naar 486.500 euro. Dat is 15 procent meer dan in het eerste kwartaal van 2021. Voor starters blijft het moeilijk en het aantal jonge starters daalde dan ook met een vijfde.

HDN is een coöperatieve vereniging en is een initiatief van diverse hypotheek-, krediet- en verzekeringsmaatschappijen. Naar schatting van de organisatie verloopt ongeveer 85 procent van de hypotheekaanvragen in Nederland via het netwerk van HDN.