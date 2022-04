Mogelijk 366 Okta-klanten slachtoffer van Lapsus$-hack

De directeur van het Amerikaanse softwarebedrijf Okta zei maandagmiddag (lokale tijd) tegen Bloomberg TV dat er tot wel 366 klanten van het bedrijf slachtoffer geweest kunnen zijn van de Lapsus$-hack die in maart aan het licht kwam. Het precieze aantal getroffen klanten is nog niet bekend, aldus Todd McKinnon.

Hackersgroep Lapsus$ publiceerde in maart via berichtenprogramma Telegram schermafbeeldingen van de interne werkomgeving van Okta. Dat softwarebedrijf liet vervolgens weten dat de computer van een extern ingehuurde medewerker van een klantenhelpdesk in januari werd gehackt. Dat Okta pas twee maanden later de hack publiek maakte, is ‘onacceptabel’, zei McKinnon. ‘De communicatie was niet zo duidelijk als we gewild hadden.’

Tegelijkertijd zei hij dat in januari nog niet goed bekend was hoe verreikend de hack was. ‘We wisten eigenlijk pas hoe ernstig het was en hoeveel informatie de hackers te pakken hadden gekregen op 22 maart’, aldus McKinnon, refererend aan de datum dat de hackers de schermafbeeldingen op Telegram plaatsten.

De authenticatiesoftware van Okta helpt 15.000 bedrijven bij het veilig toegang verlenen tot hun netwerken. Onder andere pakketbezorger Fedex en kredietbeoordelaar Moody’s zijn klant van Okta.