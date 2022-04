Shanghai verlengt lockdown voor onbepaalde tijd

De Chinese stad Shanghai heeft de lockdown voor z’n 26 miljoen inwoners voor onbepaalde tijd verlengd. In China is een nieuwe coronagolf gaande. Dinsdag werden er door de autoriteiten in Beijing 16.000 nieuwe corona-infecties gemeld.

Wie in China besmet raakt met het virus, moet naar een quarantainecentrum. In Shanghai zijn zulke centra opgericht in bijvoorbeeld sportscholen en evenementencentra, maar ze zijn al bijna helemaal vol. De stad heeft sinds begin maart meer dan 70.000 nieuwe coronagevallen gemeld.