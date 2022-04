ABN AMRO: energierekening pakt niet voor iedereen hoger uit

Ruim de helft van de Nederlanders heeft een contract met een looptijd van een of meer jaar, stellen deskundigen van de bank. Voor een deel van deze groep zou de rekening juist zijn gedaald omdat de winter relatief mild was en ze daarom minder gas hebben gestookt. Dat zou blijken uit betalingsgegevens van klanten van ABN AMRO.

Er zijn ook mensen die juist fors meer betalen, bijvoorbeeld als ze recent zijn overgestapt naar een nieuwe energieleverancier. Hun kostenstijging lijkt evenwel niet zo extreem als onlangs werd becijferd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), zeggen de economen van ABN AMRO. Volgens de transactiedata van de bank heeft deze groep te maken met een gemiddelde stijging van rond de 25 procent, terwijl het CBS eerder dit jaar rekende met een prijsstijging van meer dan 86 procent.

Prijsstijging

De prijzen in Nederland zijn sinds de uitbraak van de oorlog in Oekraïne extreem hard gestegen. Niet alleen energie, maar bijvoorbeeld ook brandstoffen zijn veel duurder geworden. CBS-econoom Peter Hein van Mulligen wees er vorige week wel op dat de precieze toename van de energieprijzen die het statistiekbureau meet voor veel Nederlanders helemaal niet geldt. Dat komt omdat het CBS kijkt naar de prijzen voor mensen die nu een nieuw energiecontract afsluiten.

ABN AMRO is wel bang dat de stijging van de energieprijzen problematisch kan uitpakken voor een groep huishoudens. Dit geldt vooral voor mensen met lage inkomens die een variabel contract hebben of een vast contract dat net afloopt. Verder voorziet de bank dat de groep huishoudens die te maken krijgt met de steeds hogere energierekeningen later dit jaar nog flink zal toenemen. Dit zal waarschijnlijk in de tweede helft van dit jaar en volgend jaar duidelijk drukken op de koopkracht.