Aantal hypotheekaanvragen volgens De Hypotheker fors gestegen

Het aantal hypotheekaanvragen in Nederland is in de eerste drie maanden van dit jaar ‘explosief gestegen’ ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Volgens hypotheekadviseur De Hypotheker komt dat met name doordat veel meer mensen hun bestaande hypotheek hebben overgesloten om nog te profiteren van een lage hypotheekrente. Aangezien de hypotheekrente de laatste tijd weer aan het toenemen is, kan het oversluiten van een hypotheek of het financieren van een verbouwing via een hypotheek komende tijd duurder worden.