Deloitte praat Kamer bij over voortgang onderzoek mondkapjesdeal

De Tweede Kamer wordt in een technische briefing bijgepraat over het onderzoek naar de mondkapjesdeal, dat momenteel wordt uitgevoerd door Deloitte. De Tweede Kamer wil duidelijkheid over de inhoud van de deal die werd gesloten met Sywert van Lienden, maar het lijkt onwaarschijnlijk dat het die informatie dinsdag al zal krijgen.