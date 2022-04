Nederlandse bedrijven vragen weer meer octrooien aan

Nederlandse bedrijven hebben vorig jaar wat meer octrooien aangevraagd. Het gaat om de sterkste groei sinds 2015, meldt het Europees Octrooibureau (EOB). Het niveau van voor de coronacrisis is echter nog niet bereikt. Zorgtechnologiebedrijf Philips was net als afgelopen jaar het Nederlandse bedrijf dat de meeste Europese patenten heeft aangevraagd.

Daarbij was Philips ook de grootste octrooiaanvrager van alle bedrijven in medische technologie. Eindhoven is na München en Parijs de Europese stad waar de meeste octrooien worden aangevraagd. In ‘Brainport Eindhoven’ zijn grote bedrijven actief die veel innoveren, zoals Philips en bedrijven in de chipsector als ASML en NXP.

Het aantal octrooiaanvragen van Nederlandse bedrijven bij het EOB steeg in 2021 met 3,1 procent ten opzichte van het jaar ervoor. Nederland blijft met 6581 octrooiaanvragen het derde land van de EU. Wereldwijd staat Nederland op de achtste plek.

Daarbij valt op dat Nederland behalve in de medische technologie sterk is in sectoren als voedingstechnologie met bedrijven als Nutricia, DSM en FrieslandCampina. De plasticindustrie is met SHPP Global Technologies uit Bergen op Zoom ook goed vertegenwoordigd. Die Brabantse stad is na Eindhoven en Rotterdam dan ook de plaats waar de meeste Nederlandse octrooien worden aangevraagd.

Ook staan er bij de grootste Nederlandse bedrijven ondernemingen die hier hun hoofdkantoor hebben, maar geen of nauwelijks activiteiten. Daarbij vallen onder meer autoconcern Stellantis, chipbedrijf STMicroelectronics, landbouwmachinemaker CNH Industrial, navigatiebedrijf HERE en chemiebedrijf LyondellBasell op.

Unilever dient veel octrooiaanvragen hier in. EOB telt die wel mee voor de regio Zuid-Holland en voor Rotterdam. Op landenvlak gaan die octrooiaanvragen echter naar het Verenigd Koninkrijk, waar het hoofdkantoor van het levensmiddelenconcern zit.

De Verenigde Staten doen verreweg de meeste aanvragen voor Europese patenten, gevolgd door Duitsland en Japan. In totaal ontving het Europees Octrooibureau vorig jaar 188.600 aanvragen en dat is een stijging van 4,5 procent. Van alle bedrijven wereldwijd deed het Chinese technologieconcern Huawei de meeste aanvragen, gevolgd door het Zuid-Koreaanse Samsung.