Oxfam Novib: Lidl en Aldi scoren beter op mensenrechtenlijst

‘Voor het eerst sinds de lancering van de ranglijst in 2018 zien we dat enkele supermarkten voldoendes scoren’, zegt mensenrechtenexpert Charlotte Vollaard van Oxfam Novib. ‘Koplopers Lidl en Aldi moeten nu laten zien dat hun beleid en praktijken ook echt tot concrete verbetering leidt.’ De ontwikkelingsorganisatie vindt dat elke supermarktketen nog steeds veel meer kan en moet doen om uitbuiting tegen te gaan.

Oxfam Novib beoordeelt sinds 2018 jaarlijks supermarkten op hun mensenrechtenbeleid. Daarbij wordt gekeken naar de vraag hoe er met arbeiders, boeren en vrouwen in hun toeleveringsketens in productielanden wordt gewerkt. Volgens Oxfam Novib publiceerden supermarkten de afgelopen maanden veel nieuw beleid op dit gebied.

Zo publiceerden de Nederlandse supermarkten eerder dit jaar een onderzoek naar arbeidsomstandigheden in de Italiaanse tomatenteelt. Vooral seizoenarbeiders die in Italië in de tomaten werken zouden structureel worden uitgebuit. De supermarkten willen bijdragen aan het verbeteren van hun arbeidsomstandigheden. Ook hebben Albert Heijn, Aldi, Jumbo en Lidl toezeggingen gedaan om genderongelijkheid aan te pakken. Lidl is volgens Oxfam Novib de enige die een mensenrechtenonderzoek gericht op vrouwenrechten publiceerde.