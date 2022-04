Politie houdt verdachte aan wegens schietpartij Californië

Het vuurgevecht begon tegen sluitingstijd van de bars in de straten rond het sportcentrum van basketbalclub Sacramento Kings, niet ver van het Capitool. Over de toedracht is nog niets gezegd. Volgens lokale media ging er een ruzie in een café aan vooraf.

De politie heeft ten minste één vuurwapen in beslag genomen. Op de plek des onheils zijn meer dan honderd patroonhulzen gevonden.