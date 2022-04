VS kondigen nieuwe sancties aan tegen Rusland

De Verenigde Staten willen nog deze week nieuwe sancties treffen tegen Rusland wegens het oorlogsgeweld in Oekraïne. Dat heeft de nationale veiligheidsadviseur Jake Sullivan maandag gezegd. ‘Sancties alleen lossen de problemen niet op, maar zijn wel een belangrijk instrument.’ Oekraïne krijgt volgens hem de komende dagen ook toezeggingen over de levering van extra militaire hulp.

Sullivan liet tevens weten dat president Joe Biden er alles aan gaat doen om Vladimir Poetin de prijs te laten betalen voor de oorlogsmisdaden die zijn begaan in Oekraïne. De VS zullen met hun bondgenoten overleggen over het ter verantwoording roepen van de Russische president. Dat zou kunnen gebeuren bij het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag, maar ook bij een andere instantie.