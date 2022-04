Dode gevonden in huis Appingedam, verdachte aangehouden

De politie heeft iemand dood aangetroffen in een huis aan de Broerstraat in Appingedam. Een verdachte is aangehouden en wordt verhoord. De politie denkt dat er sprake is geweest van geweld dat leidde tot de dood van het slachtoffer.

Een woordvoerster zegt dat niet duidelijk is wat er precies is gebeurd. Over de identiteit van slachtoffer en verdachte zegt de politie nog niets.

De eerste melding over het incident kwam rond 19.30 uur binnen. De politie dacht eerst dat er een tweede verdachte in de woning was, die mogelijk was gewapend, maar dat bleek niet zo te zijn.