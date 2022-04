Oekraïne: bloedbad in Boetsja is slechts het topje van de ijsberg

Het bloedbad in de Oekraïense stad Boetsja is slechts het ‘topje van de ijsberg’, zei de Oekraïense minister Dmitro Koeleba maandag. De slachting toont volgens Koeleba de noodzaak aan van strengere sancties tegen Moskou.

De Oekraïense autoriteiten hebben zondag bekendgemaakt mogelijke oorlogsmisdaden van Rusland te onderzoeken, nadat beelden uit Boetsja waren opgedoken van dode burgers op straat en in geïmproviseerde graven. ‘De verschrikkingen die we in Boetsja hebben gezien, zijn slechts het topje van de ijsberg van alle misdaden die zijn begaan door het Russische leger’, aldus de minister op een persconferentie in Polen, die hij samen met de Britse minister van Buitenlandse Zaken Liz Truss belegde.

Truss zegt geschokt te zijn door de beelden uit de voorstad van de Oekraïense hoofdstad Kiev. Ze zegt ervan overtuigd te zijn dat de Russische troepen oorlogsmisdaden hebben gepleegd tegen Oekraïense burgers. Of er ook sprake is van volkerenmoord is volgens haar ‘aan de rechtbanken om te bepalen’.

Koeleba vindt dat de internationale gemeenschap in actie moet komen. ‘Halve maatregelen zijn niet langer voldoende. Ik eis deze week de zwaarste sancties. Dit is het pleidooi van de slachtoffers van de verkrachtingen en moorden. Als je twijfelt over sancties, ga dan eerst naar Boetsja.’