Spanje neemt Russisch superjacht in beslag

Spanje heeft maandag, naar eigen zeggen op verzoek van de VS, een superjacht in beslag genomen dat eigendom is van een Russische oligarch uit de kring van president Vladimir Poetin. De eigenaar van de 78 meter lange jacht Tango, dat meer dan 90 miljoen euro heeft gekost, is miljardair Viktor Vekselberg. Deze zakenman staat aan het hoofd van de Renova Group en is volgens de verklaring "erg close" met Poetin.

De Amerikaanse en Europese autoriteiten hebben sinds de Russische invasie in Oekraïne al verscheidene luxe schepen van Russische tycoons aan de ketting gelegd, in een poging Poetin onder druk te zetten en hem tot terugtrekking van zijn troepen te bewegen.

Het conglomeraat Renova, met belangen in onder meer olie, grondstoffen en media, werd samen met andere Russische bedrijven in 2018 in de VS op de zwarte lijst gezet. Door sancties te nemen tegen deze ondernemingen wilde Washington Moskou straffen voor vermeende aanvallen op "westerse democratieën".

Vekselberg is momenteel geen doelwit van Europese maatregelen. In de VS loopt echter een onderzoek naar hem omdat hij zou hebben geprobeerd te verdoezelen dat het nu geconfisqueerde jacht zijn eigendom was en zo de sancties te omzeilen. Spaanse en Amerikaanse agenten hebben op de boot, die onder de vlag van de Cookeilanden vaart, documenten en computers in beslag genomen.