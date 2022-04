Tata Steel: we snappen urgentie klimaatproblematiek

Staalconcern Tata Steel ‘realiseert zich als geen ander’ dat de uitstoot van CO2 omlaag moet. ‘We snappen de urgentie en realiseren ons dat we stappen moeten maken’, zegt een woordvoerster van het bedrijf achter het hoogovencomplex in IJmuiden in reactie op het nieuwe VN-klimaatrapport.

Volgens de studie moeten regeringen, consumenten en ook bedrijven nú in actie komen als we het klimaatdoel van maximaal 1,5 graden opwarming van de aarde in zicht willen houden. Milieuorganisaties herkennen hierin een bevestiging dat klimaatactie niet kan wachten. Bedrijven zouden moeten ‘vergroenen of verdwijnen’ en de politiek zou veel harder moeten ingrijpen om opwarming van de aarde tegen te gaan.

Tata verwijst in zijn commentaar nogmaals naar de vorig jaar aangekondigde versnelling van het verminderen van de uitstoot van schadelijke stoffen. ‘We werken er nu hard aan om dat vorm te geven’, zegt een woordvoerster. Daarbij doet het bedrijf studies naar het overstappen op staalproductie met behulp van waterstof. ‘We gaan het hart van de organisatie aanpassen. Dat wordt een mega-operatie.’ Tata hoopt door op termijn grootverbruiker van waterstof te worden deze schonere energiebron een boost te kunnen geven.

In Nederland staat de landbouwsector ook bekend als een grote uitstoter van CO2. Land- en tuinbouworganisatie LTO Nederland kon maandag desgevraagd nog niet reageren op het nieuwe rapport. Ook andere grote uitstoters, zoals luchtvaartmaatschappij KLM en olie- en gasconcern Shell, zijn nog niet met een reactie gekomen.