Steinmeier geeft fouten toe in Rusland-beleid

‘Mijn vasthouden aan Nord Stream 2 was een duidelijke fout’, zei Steinmeier maandag over de nieuwe gaspijpleiding door de Oostzee die waarschijnlijk niet in gebruik zal worden genomen. Hij sprak van een bittere balans. ‘We hebben gefaald bij de opbouw van een gemeenschappelijk Europees huis, waarbij ook Rusland werd betrokken. We hebben gefaald met de aanzet Rusland in een gezamenlijke veiligheidsarchitectuur te binden’.

Steinmeier kreeg de afgelopen dagen stevige kritiek omdat hij zich niet uitliet over de verkeerde inschattingen in zijn tijd als Duits minister van Buitenlandse Zaken (2005-2009 en 2013-2017). De verantwoordelijkheid voor de oorlog in Oekraïne ligt echter geheel en al bij Kremlin-chef Vladimir Poetin. ‘Die moeten we niet naar ons toe halen. Dat wil niet zeggen dat we niet hoeven na te denken over wat wij zelf verkeerd hebben gedaan.’

Lelijk vergist

Steinmeier vertelde te hebben gedacht dat Poetin nooit de complete economische, politieke en morele ruïnering van zijn land zou riskeren voor zijn imperiale waanideeën. ‘Daarin heb ik me, evenals anderen, lelijk vergist’. De Duitse president beklemtoonde dat voor een Rusland onder Poetin geen sprake meer kan zijn van een ‘terugkeer naar de situatie van voor de oorlog’.

Voormalig bondskanselier Angela Merkel, die eveneens werd bekritiseerd wegens haar pro-Russische houding, verdedigde haar in 2008 genomen besluit Oekraïne niet toe te laten tot de NAVO om Poetin niet in het harnas te jagen. Ze zei maandag de internationale inspanningen om een ​​einde te maken aan de Russische agressie in Oekraïne ‘volledig’ te steunen.