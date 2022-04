SP lijkt in bakermat Oss opnieuw niet in coalitie te komen

Opnieuw lijkt de SP in bakermat Oss niet mee te mogen doen in de coalitie. In een maandagmiddag gepresenteerd eindrapport van informateur Irma Woestenberg worden de socialisten niet genoemd bij de voorgestelde nieuwe coalitie. Voormalig gemeentesecretaris van de gemeente ’s-Hertogenbosch Woestenberg adviseert een coalitie van VDG, CDA, VVD en GroenLinks.