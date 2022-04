VN-functionarissen willen klimaatactie, geen ‘liegende’ overheden

Het jongste rapport van het VN-klimaatpanel IPCC is gevuld met de loze beloften van regeringen, een ‘beschamend dossier’, stelt VN-topman António Guterres. Op de persconferentie over het gepresenteerde rapport benadrukt de topman wederom het belang van het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen.

De klimaatdoelen om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graden Celsius zijn nog haalbaar. Maar dan is nú actie nodig, zeggen de klimaatwetenschappers die zijn betrokken bij het IPCC maandag. Op de persconferentie wordt die boodschap herhaald.

‘Klimaatactivisten worden soms radicalen genoemd’, vertelt Guterres. ‘Maar de echte radicalen zijn de landen die meer fossiele brandstoffen blijven produceren. Investeren in fossiele brandstoffen is morele en economische waanzin.’ Volgens de VN-topman liegen sommige regeringen en bedrijven, als ze zeggen dat ze klimaatneutraal willen worden, maar dat niet laten zien in hun acties om klimaatverandering tegen te gaan.

De halve maatregelen die nu genomen worden, zullen er niet voor zorgen dat broeikasgassen in 2030 gehalveerd zijn, benadrukt Inger Andersen, chef van het milieubureau van de Verenigde Naties (UNEP), tijdens de persconferentie. ‘Het IPCC laat zien dat we de kennis en technieken al bezitten om de uitstoot op aarde te verminderen. Actie om klimaatverandering tegen te gaan moet nu beginnen. Dit jaar, deze maand, vandaag.’ Anders komt de klimaatcatastrofe steeds dichterbij, aldus de milieuchef.