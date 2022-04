Biden: ‘wrede’ Poetin moet worden berecht

Na de slachting onder burgers in de Oekraïense stad Boetsja vindt de Amerikaanse president Joe Biden dat zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin moet worden berecht voor oorlogsmisdaden. Biden wil dat er een proces komt om Poetin ter verantwoording te roepen. De Amerikaanse president had de Russische leider eerder al een ‘oorlogsmisdadiger’ genoemd. Nu sprak hij over een ‘wreed persoon’.