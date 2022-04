Duizend belangstellenden voor Vermeers meisje in Hermitage-gebouw

De voormalige Hermitage in Amsterdam heeft het afgelopen weekeinde circa duizend bezoekers ontvangen bij de tentoonstelling van Het melkmeisje van Johannes Vermeer. Het museum was vrijdag weer opengegaan nadat de deuren had gesloten na het verbreken van de banden met de Hermitage in het Russische Sint-Petersburg. Dit deed het museum vanwege de oorlog in Oekraïne.