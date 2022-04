Burgemeester Marioepol: 90 procent van stad in puin

De Oekraïense havenstad Marioepol, in het zuidoosten van het land, is inmiddels door de aanhoudende Russische beschietingen vrijwel volledig in puin gelegd. Dat heeft burgemeester Vadim Boitsjenko gezegd.

‘Het trieste nieuws is dat 90 procent van de infrastructuur in de stad is verwoest en 40 procent is onherstelbaar’, aldus Boitsjenko tijdens een persconferentie. Hij schat dat er nog 130.000 inwoners opgesloten zitten in de zwaar gehavende gebouwen en schuilkelders. Pogingen een deel te evacueren zijn maandag opnieuw mislukt. Voor het uitbreken van de oorlog woonden er ongeveer een half miljoen mensen in Marioepol.

‘De bombardementen gaan onophoudelijk door. Het Russisch leger verwoest Marioepol op beestachtige wijze’, aldus de burgemeester. Daarvoor wordt opvallend vaak gebruik gemaakt van ‘meervoudige raketwerpers’. Volgens Boitsjenko komt het merendeel van de aanvallen ‘vanuit zee, waar Russische schepen liggen’.