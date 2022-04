EU ondersteunt Oekraïne bij onderzoek naar oorlogsmisdaden

De Europese Unie gaat Oekraïne helpen met het opsporen en onderzoeken van mogelijke oorlogsmisdaden in het land. De hulp is zowel technisch als financieel van aard. De EU stelt onder anderen deskundigen beschikbaar en zal het onderzoek in samenspraak met de openbaar aanklager in Oekraïne coördineren. Ook de Europese samenwerkende politiediensten (Europol), de gerechtelijke autoriteiten (Eurojust) en het Internationale Strafhof worden betrokken bij het onderzoeksteam. De inspanningen zullen het volgens Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, ‘mogelijk maken om bewijs te verzamelen, te analyseren en te verwerken op de meest complete en effectieve manier’.