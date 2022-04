Dode bij aanrijding tussen scootmobiel en tram in Utrecht

Bij een aanrijding met een tram in Utrecht is maandagmiddag een persoon in een scootmobiel om het leven gekomen. De politie onderzoekt nog hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren, laat een politiewoordvoerder weten.

Het ongeval gebeurde rond 15.30 uur op de Graadt van Roggenweg. De weg is afgezet voor onderzoek. Het is niet duidelijk of mensen die in de tram zaten gewond zijn geraakt bij het ongeval. De identiteit van het slachtoffer maakt de politie op een later moment bekend.