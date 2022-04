TEFAF verwacht 242 handelaren uit twintig landen

De 35e internationale kunst- en antiekbeurs TEFAF Maastricht, waarvan de publieksopening nu gepland staat op 25 juni, verwacht in totaal 242 handelaren uit twintig landen. Toen de corona-epidemie twee jaar geleden losbarstte was de laatste fysieke beurs in Maastricht net gaande en moest hij halverwege worden afgebroken.

Daarna was er alleen nog een online-evenement. Normaal is de beurs in maart, maar dat was dit jaar nog niet haalbaar als gevolg van de pandemie. In 2023 wordt de beurs weer georganiseerd in de gebruikelijke periode en heeft deze plaats vanaf 11 maart, zo is nu de verwachting.