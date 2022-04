Uitgezette journalist maakt het goed, is onderweg naar Nederland

De Nederlandse journalist Robert Dulmers, die zondag in Oekraïne is opgepakt en het land uit is gezet, maakt het naar eigen zeggen ‘uitstekend’. Wel is hij boos over zijn uitwijzing. Dulmers was sinds ruim een maand in Oekraïne als oorlogscorrespondent werkzaam voor het Nederlands Dagblad (ND). Hij verbleef maandag in Moldavië en is onderweg naar Nederland, zegt hij tegen het ANP.

De 56-jarige journalist werd zondag door drie onbekende mannen onder bedreiging van een vuurwapen aangehouden in de stad Odessa. Maandag werd het hem naar eigen zeggen duidelijk dat dit leden van de Oekraïense geheime dienst SBU waren en dat hij door die dienst in samenwerking met de politie het land uit is gezet. Dulmers maakte zondagochtend in Odessa foto’s en videobeelden van de stad, die werd bestookt met Russische raketten. Hij plaatste enkele beelden op zijn socialemedia-accounts en vermoedt dat dit de reden van zijn uitzetting is.

De Oekraïense autoriteiten beweren dat de journalist de regels van zijn accreditatie heeft geschonden, en bovendien een poging heeft gedaan om Oekraïne na zijn uitzetting opnieuw binnen te gaan. Dulmers ontkent dat. ‘Mijn aanvankelijke inreisverbod van drie jaar werd om die vermeende poging omgezet in een verbod voor tien jaar. Maar dat is een verzinsel. Toen ik mijn paspoort terugkreeg, stond daarin gestempeld dat ik de komende tien jaar niet welkom ben. Een verbod van drie jaar heb ik nooit gekregen’, aldus Dulmers.

Teleurstelling

De journalist is teleurgesteld in de opstelling van Oekraïne. ‘Als president Volodimir Zelenski zo graag een democratie naar Europees voorbeeld wil, dan is uitzetting van journalisten niet te rijmen met die wens.’

De adjunct-hoofdredacteur van het ND, Daniël Gillissen, herhaalde maandag de bewering van zijn hoofdredacteur Sjirk Kuijper dat de journalist niet op de hoogte was van overtreding van de regels. ‘Hij had toestemming van de Oekraïense autoriteiten om ongehinderd en zonder beperkingen zijn werk te doen. Oekraïne heeft hem nooit gemeld dat zijn accreditatie is gewijzigd’, aldus Gillissen. Ook Dulmers zegt maandag dat hij niet op de hoogte is gesteld van wijzigingen in de accreditatie.

Kuijper kondigde aan protest aan te tekenen bij de Oekraïense autoriteiten. Ook Buitenlandse Zaken gaat de zaak aankaarten in Oekraïne.