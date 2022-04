D66: laat deelnemers pensioenfondsen meepraten over beleggingen

Het geld dat pensioenfondsen beheren en beleggen, is van de deelnemers. Zij hebben echter nauwelijks invloed op de beleggingen van hun pensioenfonds. D66 wil dat pensioenfondsen, die samen vele miljarden beheren, democratischer worden. Deelnemers moeten kunnen meepraten over het beleggingsbeleid van hun pensioenfonds, zodat zij bijvoorbeeld hun fonds kunnen aansporen meer duurzaam te beleggen.

‘De roep om meer zeggenschap over het beleggingsbeleid van pensioenfondsen klinkt al langer’, stelt Van Beukering. Met de initiatiefwet wordt hier nu een belangrijke stap in gezet, vindt het Kamerlid.

Adviesrecht

De Raad van State heeft in januari 2019 advies uitgebracht over het initiatiefwetsvoorstel van D66. Zijn kritiekpunten heeft D66 in het nu gepresenteerde voorstel ter harte genomen. D66 wilde aanvankelijk een goedkeuringsrecht introduceren, maar dat vond de Raad van State te ver gaan. D66 heeft het goedkeuringsrecht geschrapt en gewijzigd in een adviesrecht voor deelnemers van pensioenfondsen.

Een pensioenfonds kan een advies naast zich neer te leggen, maar moet dat besluit wel motiveren, zo staat nu in de initiatiefwet. ‘Dit adviesrecht kan de dialoog tussen het pensioenfonds en het verantwoordingsorgaan versterken’, schrijft Van Beukering.