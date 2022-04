OM eist 14 jaar cel en tbs voor doden echtgenote en hond

Hij zat eerder al een celstraf van acht jaar uit voor het wurgen van zijn eerste echtgenote in 1997. Ook toen zat hij diep in de schulden omdat hij meer geld uitgaf dan hij had. Dat leidde tot zulke frustraties dat hij zijn toenmalige echtgenote doodde. ‘Dan vierentwintig jaren later herhaalt de situatie zich. De verdachte zocht geen hulp en verdoezelde weer alles. Hij liep in dezelfde fuik als jaren daarvoor’, aldus het OM maandag.

Op 26 september 2020 keek zijn echtgenote naar een tv-programma over deurwaarders. Zij zei te hopen dat er nooit deurwaarders bij hen voor de deur zouden staan. ‘Dat was het moment waarop er iets knapte’, aldus het OM. ‘De verdachte pakte haar sjaal, liep naar haar toe en wurgde haar. Zijn echtgenote had niet kunnen vermoeden dat deze opmerking haar fataal zou worden.’

Motief

Wiel F. doodde die dag niet alleen zijn echtgenote, maar ook hun hond. ‘De hond keek toe en die moest vervolgens ‘mee’ met de echtgenote’, aldus het OM. ‘Het motief van deze gruwelijke daad, die niet met voorbedachten rade heeft plaatsgevonden, lijkt te liggen in de schaamte die verdachte had om ten opzichte van zijn partner toe te geven dat er financiële problemen waren. De angst voor ontmaskering. Dit is opvallend, omdat dit bijna exact hetzelfde motief was bij de dood van zijn vorige echtgenote in 1997.’

Uit psychiatrisch onderzoek is komen vast te staan dat de man verminderd toerekeningsvatbaar is. ‘Dat een verdachte die voor het overige volledig normaal lijkt te functioneren in de samenleving zo uit het niets over kan gaan tot excessief geweld, is zeer zorgelijk’, aldus het OM. ‘De samenleving dient behoed te worden tegen dergelijk gedrag. Zeker omdat het niet alleen bij het geweld naar zijn echtgenote toe gebleven is. Hij heeft immers ook hun gezamenlijke hond gedood, een uiterst agressieve en gewelddadige actie van de verdachte.’

Uitspraak is op 15 april.