Litouwen stuurt Russische ambassadeur weg

In reactie op de invasie van Oekraïne door Rusland stuurt het Russische buurland Litouwen de Russische ambassadeur het land uit. Ook moet het consulaat in de stad Klaipeda dicht, meldt het Litouwse ministerie van Buitenlandse Zaken.

De Litouwse ambassadeur in Moskou zal binnenkort terugkeren naar Litouwen. Het ministerie wijst ter rechtvaardiging van de maatregel op de slachtpartijen onder burgers in Boetsja en andere Oekraïense steden, die ‘ongetwijfeld zullen worden opgenomen in de lijst van misdaden die op Europees grondgebied zijn gepleegd’.