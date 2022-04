Twitter flink meer waard op Wall Street door belang Elon Musk

Twitter is maandag flink meer waard geworden op de aandelenbeurzen in New York. Het aandeel schoot zo’n 22 procent omhoog door het nieuws dat Tesla-topman Elon Musk zich heeft ingekocht bij het socialenetwerkbedrijf. De stap is opvallend, want eind vorige maand stelde Musk nog dat hij overweegt om een eigen socialemediaplatform op te zetten omdat Twitter de vrijheid van meningsuiting zou beperken.

De Tesla-topman is zelf ook een fervent twitteraar en dat heeft hem al eerder in de problemen gebracht. Hij zorgde namelijk met tweets over Tesla voor grote koersschommelingen en de toezichthouder SEC heeft hem daarom gedwongen al zijn tweets te laten controleren door juristen voor hij ze plaatst. Uit documenten die zijn ingediend bij de SEC blijkt dat de rijkste man ter wereld sinds midden maart een belang van ruim 9 procent heeft in Twitter. Op basis van de slotkoers van vrijdag is dat belang zo’n 2,9 miljard dollar waard.

Wall Street begon verder afwachtend aan de nieuwe beursweek. Beleggers hielden vooral de ontwikkelingen rond de oorlog in Oekraïne in de gaten. Door de gruweldaden van Russische strijdkrachten in de Oekraïense plaats Boetsja neemt de roep om nieuwe sancties tegen Rusland toe.

Tesla

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 0,4 procent lager op 34.672 punten. De brede S&P 500 bleef vrijwel vlak op 4546 punten en techgraadmeter Nasdaq won 0,8 procent tot 14.379 punten.

Het aandeel Tesla ging bijna 1 procent omlaag. Naast het Twitter-nieuws rond zijn topman meldde het concern afgelopen weekeinde dat het meer dan 310.000 elektrische voertuigen heeft afgeleverd in het eerste kwartaal. Het aantal lag wel onder de verwachting van analisten. Volgens Musk kampte Tesla in het afgelopen kwartaal met toeleveringsproblemen en de strenge coronamaatregelen in China.

Sancties tegen Rusland

JPMorgan daalde bijna 1 procent. Topman Jamie Dimon verklaarde in zijn jaarlijkse aandeelhoudersbrief dat de bank op termijn ongeveer 1 miljard dollar kan verliezen vanwege de sancties tegen Rusland, ondanks het beperkte directe risico van het concern.

De Chinese techbedrijven met beursnoteringen in New York stonden ook in de belangstelling. Dat kwam vooral doordat China de zorgen wegnam dat bedrijven die ook in de Verenigde Staten zijn genoteerd, daar van de beurs af moeten. De Chinese webwinkels Alibaba en JD.com stegen tot bijna 7 procent.

Een vat Amerikaanse olie kostte ruim 4 procent meer op 103,35 dollar. Brentolie werd bijna 4 procent duurder op 108,05 dollar per vat. De euro was 1,0991 dollar waard, tegen 1,1049 dollar op vrijdag.