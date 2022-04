President Zelenski bezoekt Boetsja na bloedbad

‘Iedere dag als onze strijders gebieden binnengaan en heroveren, zie je wat er is gebeurd’, zei Zelenski, die in Boetsja een kogelwerend vest droeg en zich liet vergezellen door militairen. Volgens de president wordt het nog moeilijker om met de Russen te onderhandelen over vrede ‘nu we zien wat ze hebben gedaan in Oekraïne’.

Inmiddels zijn volgens de autoriteiten meer dan 330 lichamen van burgers geborgen in Boetsja. Zij zouden zijn gedood door terugtrekkende Russische militairen, sommigen met vastgebonden handen. Het Kremlin ontkent in alle toonaarden dat het er iets mee te maken heeft en stelt dat Oekraïne de beelden heeft gemaakt als deel van een westers complot om Rusland zwart te maken.

Meerdere westerse leiders hebben het woord genocide ook in de mond genomen, hoewel nog moet worden vastgesteld dat in Boetsja juridisch sprake was van volkerenmoord. ‘Dit zijn oorlogsmisdaden die door de wereld als genocide zullen worden erkend’, aldus Zelenski.