Wiersma: onderwijs Oekraïense kinderen vraagt ‘veel creativiteit’

Voor de opening hadden de ongeveer honderd leerlingen in spe en hun ouders zich verzameld in de school, die huist op de bovenste verdieping van een gebouw met twee Nederlandse basisscholen. De lokalen, waar de lessen dinsdag zullen beginnen, waren maandag al versierd met tekeningen.

Kinderen en jongeren van 4 tot en met 18 jaar oud krijgen les in de nieuwe school. In eerste instantie zijn de klassen ingedeeld op leeftijd, maar komende weken wordt bepaald welk niveau de leerlingen hebben, aldus Sanne van der Veen, die betrokken is bij het project. De basisschoolleerlingen krijgen zoveel mogelijk les in het Nederlands, met behulp van Oekraïense onderwijsassistenten. Ze volgen vakken als rekenen, maar ook veel sport en spel.

Veel menskracht

Ook in het voortgezet onderwijs is er ruimte voor ‘sociaal-emotioneel welzijn’, legde Van der Veen uit. Zo krijgen de leerlingen drama- en sportlessen. Ook de middelbare scholieren volgen Nederlandse les en vakken zoals wiskunde, deels van eveneens uit Oekraïne gevluchte docenten. Daarnaast leren ze over de Nederlandse samenleving.

Dit alles kost veel menskracht, erkende ook Wiersma maandag. En dat terwijl het onderwijs kampt met grote personeelstekorten. Volgens de minister zijn er momenteel zo’n 6000 tot 7000 Oekraïense kinderen in Nederland. De Algemene Vereniging Schoolleiders zegt op basis van een peiling dat er al zo’n 10.000 Oekraïense kinderen meedoen in het onderwijs. Hoeveel het er uiteindelijk gaan worden is volgens Wiersma lastig in te schatten. ‘Dat hangt ervan af hoeveel mensen hier naartoe komen.’

Begeleiden

Niet alleen docenten worden opgeroepen te helpen, maar bijvoorbeeld ook maatschappelijk werkers. Daarnaast zijn er mensen nodig om kinderen te begeleiden die online les krijgen vanuit Oekraïne. ‘We doen wat we kunnen’, aldus de minister.

De kinderen die vanaf deze week naar school gaan in Arnhem kennen elkaar nog niet, vertelde een meisje tijdens de rondleiding van de minister door de school. Ambassadeur Kononenko had maandag al één wijze les voor de leerlingen: ‘Jullie hebben de keuze: of op je kamer blijven zitten, of je gaat naar school. Zie dit als een kans.’