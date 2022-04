Laagste aantal positieve coronatests van dit jaar

In Nederland worden steeds minder besmettingen met het coronavirus vastgesteld. Tussen zondagochtend en maandagochtend registreerde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 10.796 positieve uitslagen van coronatests. Dat is het laagste aantal sinds 28 december vorig jaar. Toen moest de omikrongolf nog op gang komen.

In de afgelopen zeven dagen kreeg het RIVM bericht dat 145.863 mensen positief getest zijn. Gemiddeld komt het neer op 20.838 positieve tests per dag, het laagste niveau sinds 6 januari. Het gemiddelde daalt voor de 24e dag op rij. Het is niet duidelijk of dat komt doordat mensen minder gauw geneigd zijn zich te laten testen, of doordat er daadwerkelijk minder besmettingen zijn om vast te stellen.

Vergeleken met de zeven dagen ervoor is het weekcijfer met ruim 37 procent afgenomen. Dat is de snelste daling sinds 24 februari.

Amsterdam telt 448 nieuwe bevestigde besmettingen, Rotterdam 381 en Den Haag 334. Daarna volgen Utrecht (289) en Groningen (156). In vier gemeenten testte geen enkele inwoner positief. Het gaat om Bergen in Limburg en verder om Vlieland, Ameland en Schiermonnikoog.

Het RIVM kreeg tien meldingen binnen dat mensen die zijn overleden aan de gevolgen van hun coronabesmetting. Onder hen zijn vijf mensen uit Rotterdam. Dat hun overlijden nu is gemeld, wil niet zeggen dat de overledenen in de afgelopen dag zijn gestorven. Het heengaan van een coronapatiënt wordt soms pas na een tijdje geregistreerd. Omdat het niet verplicht is het overlijden van een coronapatiënt te melden, kan het werkelijke aantal hoger zijn.

In de afgelopen week zijn 116 sterfgevallen door corona geregistreerd, gemiddeld ruim zestien per dag.