Burgemeester Oldenzaal: vader ingestort huis niet in levensgevaar

De vader van het gezin dat vastzat onder het puin van een ingestort huis in Oldenzaal is niet in levensgevaar. Dat liet burgemeester Patrick Welman weten tijdens een persconferentie die werd uitgezonden via RTV Oost. De moeder, dochter en een monteur zijn lichtgewond geraakt, alle slachtoffers zijn in het ziekenhuis, meldde de burgemeester verder.