Halsema wil nieuwe demonstratie-etiquette in Amsterdam

Het aantal demonstraties in Amsterdam is vorig jaar toegenomen. Ze waren ook groter dan voorgaande jaren, concluderen de gemeente, het Openbaar Ministerie en de politie. Burgemeester Femke Halsema pleit voor een nieuwe demonstratie-etiquette en roept organisatoren van demonstraties op na te denken over manieren om manifestaties vreedzaam en ordelijk te laten verlopen.

In totaal ging het in 2021 om 1566 aangemelde demonstraties. In 2019 waren het er 1448 en in 2020 ging het om 1422 demonstraties. De toename werd voor het overgrote deel veroorzaakt door demonstraties tegen de coronamaatregelen op het Museumplein in de hoofdstad.

Burgemeester Femke Halsema sprak maandag in een toelichting op het Trendbeeld 2022 van de Amsterdams politie over talloze demonstraties, die werden begeleid door soms meer dan zevenhonderd agenten. ‘De coronapandemie heeft de polarisatie in onze samenleving voedingsbodem gegeven. Ik ben er beducht voor dat het niet zomaar verdwijnt. We zien nu tijdens de Oekraïne-crisis dat er opnieuw aanleiding is te denken in complotten en nieuwe tegenstellingen.’

Politiebegeleiding

Halsema en hoofdcommissaris Frank Paauw van de Amsterdamse politie pleiten voor het verbeteren van de organisatiegraad van demonstraties. Halsema vindt dat organisaties hun manifestaties eerder dienen aan te melden en eigen ordediensten moeten meenemen, zodat er minder politiebegeleiding nodig is. Ze noemt de huidige samenwerking met de gemeente en het aantal ‘netwerkachtige bijeenkomsten’ moeizaam. Ze wil geen demonstraties verbieden om het aantal in te perken. ‘We beschermen het demonstratierecht actief.’

Paauw noemt de demonstraties ‘een heel groot recht, maar niet gratis.’ Hij waarschuwt ervoor dat organisaties meer beperkingen krijgen opgelegd als demonstraties zonder aanmelding in de stad opduiken.

Paauw ging ook in op het verspreiden van nepnieuws door demonstranten en de bedreigingen die ze tegen de politie uiten. ‘We worden geconfronteerd met fake news, beweringen dat de politie ongeregeldheden zelf veroorzaakt. Maar het is niet de politie die het lont in het kruitvat gooit en de boel uit de hand laat lopen.’ De hoofdcommissaris hekelt eveneens het fenomeen doxing, waarbij demonstranten adresgegevens van politiemensen online zetten. ‘Deze vorm van bedreiging zet forse druk op onze mensen’, aldus Paauw.