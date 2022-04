Vakbonden NS: treinen hadden zondag gewoon kunnen rijden

Henri Janssen, bestuurder van FNV Spoor, wijst erop dat het materieel aanwezig was. Alleen wist NS niet precies waar. Dat had echter geen probleem hoeven zijn. ‘Ook leeg materieel kon verzet worden. Regionale en internationale treinen reden allemaal over dezelfde infrastructuur en hetzelfde spoor met dezelfde veiligheidskwalificaties als waar de NS het mee moest doen. De machinist ziet aan seinen of hij kan rijden.’ Volgens Janssen getuigt het platleggen van de dienstregeling van het onvermogen van de NS-top om zich te verplaatsen in de werknemers. De directie heeft de kwaliteiten van haar personeel volgens Janssen ‘onderschat’.

Personeelsleden waren er daarnaast gefrustreerd over dat ze reizigers niet konden informeren, ‘vooral over waarom ze niet mochten rijden’, stelt de FNV-vakbondsman. ‘Die frustratie is zeer legitiem.’ In 2017 zijn volgens Janssen de spoorsystemen gecentraliseerd en geautomatiseerd. ‘Ik heb toen gewaarschuwd dat ze bij calamiteiten moeten kunnen schakelen. Maar dat is allemaal wegbezuinigd. Dan krijg je dus dit soort rendementsdenken. Dit is het uitpersen van de citroen.’

Verbazing

Ook VVMC, de vakbond voor rijdend personeel, zegt dat de treinen gewoon hadden kunnen rijden. In een reactie laat de bond weten ‘verbaasd’ te zijn dat al het treinverkeer werd stilgelegd. ‘Sommige stoptreinen hadden kunnen rijden’, aldus bestuurder Wim Eilert.

De storing had invloed op het systeem dat de actuele planningen maakt voor treinen en personeel. Maandag rijden alle treinen weer volgens de dienstregeling.