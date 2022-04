Iets meer coronapatiënten in ziekenhuizen na 5 dagen van dalingen

Na vijf dagen van dalingen is het aantal patiënten met corona in de Nederlandse ziekenhuizen maandag iets toegenomen. Volgens de nieuwste cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) liggen er nu in totaal 1792 mensen met corona in de ziekenhuizen. Dat zijn er 51 meer dan zondag.