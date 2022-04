Meer dan 4,2 miljoen mensen gevlucht uit Oekraïne

Door de Russische invasie in Oekraïne zijn meer dan 4,2 miljoen mensen het land ontvlucht. De Verenigde Naties waarschuwen voor de verslechtering van de humanitaire situatie in Oekraïne, bijna anderhalve maand na het uitbreken van de oorlog.

Maandag stond het aantal vluchtelingen volgens VN-cijfers op 4.215.047, een stijging van 38.646 ten opzichte van een dag eerder. Onder de vluchtelingen zijn bijna 205.500 personen die in Oekraïne woonden of studeerden. ‘De humanitaire behoeften groeien met de minuut naarmate meer mensen de oorlog ontvluchten’, meldt VN-migratieorganisatie IOM.

Bijna zes op de tien vluchtelingen zijn de grens naar Polen overgestoken. Het gaat om bijna 2,5 miljoen mensen. Vanuit Polen en andere buurlanden van Oekraïne reizen veel vluchtelingen door naar andere landen. De Poolse autoriteiten hebben gezegd dat ongeveer 1,5 miljoen Oekraïners in Polen zijn gebleven.

In Oekraïne zelf zijn bijna 6,5 miljoen mensen op de vlucht voor de oorlog. Nu het zwaartepunt van de Russische operatie in Oekraïne is verschoven naar de oostelijke regio’s Donetsk en Loehansk, die door pro-Russische separatisten worden geclaimd, trekken meer inwoners van die gebieden naar het westen.