Onderzoek naar oorzaak NS-storing nog in volle gang

Het onderzoek naar de oorzaak van de technische storing waardoor het treinverkeer zondag stil kwam te liggen is nog in volle gang. Het is nog onduidelijk hoelang het precies zal duren voordat de oorzaak bekend is. ‘Dat is natuurlijk de vraag waar wij allemaal het antwoord op willen weten’, aldus een woordvoerder van de NS.

Reizigers die zondag niet met de trein konden, kunnen aanspraak maken op een vergoeding voor hun treinkaartje, laat de woordvoerder weten. Reizigers die extra kosten hadden omdat ze alternatief vervoer moesten nemen, zoals een taxi, kunnen contact opnemen met de klantenservice voor een vergoeding.

Het treinverkeer lag zondag vrijwel de hele dag stil als gevolg van een technische storing. De storing had invloed op het systeem dat de actuele planningen maakt voor treinen en personeel. Maandag reden alle treinen weer volgens de dienstregeling. Wel kunnen er maandag kortere, langere of andere treinen rijden dan reizigers normaal gewend zijn op hun trajecten omdat treinen door de storing op de ‘verkeerde plek stonden’, aldus de woordvoerder.

Omvang

De NS zei dat het door de omvang van die storing ook niet mogelijk was alternatief vervoer in te zetten, zoals bussen. Behalve onderzoek naar de oorzaak van de storing, evalueert de NS ook of ze dat op die manier goed heeft aangepakt.

Staatssecretaris Vivianne Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat heeft laten weten om tafel te willen met de NS-directie. Ze vindt dat de manier waarop de vervoerder met de storing is omgegaan ‘echt onder de maat’ was, en wil van de directie horen hoe dat is gekomen.

Reizigersorganisatie Rover heeft de NS gevraagd ‘maximaal coulant’ te zijn bij het compenseren van mensen die zijn getroffen door de treinstoring. Passagiers die er niet uitkomen met de NS worden opgeroepen zich te melden bij Rover. ‘Dan kijken we samen met OV Ombudsman of bemiddeling mogelijk is en of NS voldoende heeft gecompenseerd’, aldus de reizigersorganisatie op haar website.