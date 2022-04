FNV-leden akkoord met cao VVT-zorg

Een grote meerderheid van de FNV-leden werkzaam in een verpleeg- of verzorgingshuis of in de thuiszorg (VVT) is akkoord met de nieuwe cao. Maar liefst 87 procent van deze leden heeft ermee ingestemd, meldt de bond. Met ruim 470.000 werknemers in totaal is de cao VVT de grootste van Nederland, aldus de FNV.