Moskou boos dat extra VN-zitting over Boetsja niet doorgaat

Moskou is boos dat een door de Russen geëiste zitting van de Verenigde Naties over het bloedbad in de Oekraïense stad Boetsja niet doorgaat. Er komt geen speciale bijeenkomst van de VN-Veiligheidsraad omdat tijdelijk voorzitter Groot-Brittannië dat niet nodig vindt.

De Russische buitenlandminister Sergej Lavrov roept de regering in Londen op haar ‘verantwoordelijkheid te nemen.’ De bewindsman ontkent elke rol van Rusland bij de dood van honderden burgers in de voorstad van de Oekraïense hoofdstad Kiev. Hij stelt dat Oekraïne alles in scène heeft gezet om de Russen in een kwaad daglicht te stellen.

Nadat Oekraïne de Russische agressor van volkenmoord had beschuldigd, wilde Moskou overleg van de Veiligheidsraad over wat de Russen een ‘flagrante provocatie door Oekraïense radicalen’ noemen. De beelden van Boetsja zijn inmiddels de hele wereld overgegaan en hebben de roep om strengere sancties tegen Rusland versterkt.