Prosus en Just Eat Takeaway aan kop in positieve AEX

Techinvesteerder Prosus en maaltijdbezorger Just Eat Takeaway gingen maandag aan kop in de Amsterdamse AEX-index, die verder opliep na de kleine winst op vrijdag. De aandacht van beleggers bleef vooral uitgaan naar de oorlog in Oekraïne en mogelijke verdere sancties van de Europese Unie tegen Rusland.

De roep om nieuwe sancties tegen Rusland neemt toe vanwege de gruweldaden in de Oekraïense plaats Boetsja. Volgens de Franse president Emmanuel Macron zijn er ‘zeer duidelijke aanwijzingen’ dat Russische strijdkrachten oorlogsmisdaden hebben gepleegd. Hij pleit voor maatregelen op het gebied van olie en steenkool. Eerder hadden Duitsland en EU-president Charles Michel al aangekondigd dat de strafmaatregelen zullen worden aangescherpt.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,9 procent hoger op 734,78 punten. De MidKap klom 0,1 procent tot 1060,88 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs wonnen tot 0,4 procent.

Winst

Prosus (plus 4,8 procent) profiteerde van een stevige koerswinst van het Chinese internetbedrijf Tencent, waarin de techinvesteerder een groot belang heeft. Just Eat Takeaway, het bedrijf achter Thuisbezorgd.nl, won 2,9 procent na een positieve handelsupdate van de Duitse branchegenoot Delivery Hero, die 10 procent won in Frankfurt. Vastgoedconcern Unibail-Rodamco-Westfield, dat een Duits winkelcentrum heeft verkocht voor 116 miljoen euro, sloot de rij met een min van 1,5 procent.

PostNL klom 0,8 procent. Topman Rudy Van Rillaer van PostNL België wordt toch niet vrijgelaten na een beroep tegen de eerdere beslissing om hem onder voorwaarden vrij te laten. Ook de vrijlating van operations manager John de Bruyn is opgeschort. Tegen de vrijlating van een derde verdachte werd geen beroep aangetekend. De drie werden een week geleden gearresteerd. Ze worden ervan verdacht een criminele organisatie te leiden en betrokken zijn geweest bij mensenhandel en valsheid in geschrifte.

Daling

In Dublin daalde Ryanair 0,3 procent. De prijsvechter is iets negatiever geworden over de prestaties in het boekjaar dat liep tot en met maart, mede door de oorlog in Oekraïne. Branchegenoot easyJet zakte dik 2 procent in Londen. De luchtvaartmaatschappij moet vluchten annuleren vanwege ziekteverzuim onder personeel in het Verenigd Koninkrijk.

Een vat Amerikaanse olie kostte 0,6 procent minder op 98,70 dollar. Brentolie werd 0,8 procent goedkoper op 103,57 dollar per vat. De euro was 1,1015 dollar waard, tegen 1,1049 dollar op vrijdag.