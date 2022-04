Duitse ex-leider Merkel verdedigt zich tegen spervuur aan kritiek

De Duitse ex-leider Angela Merkel heeft zich verdedigd tegen een spervuur aan kritiek rond de Russische invasie in Oekraïne. Onder anderen de Oekraïense president Volodimir Zelenski en Polen verwijten haar een pro-Russisch beleid te hebben gevoerd.

Merkel hield in 2008 de toetreding van Oekraïne tot de NAVO tegen om Rusland niet voor het hoofd te stoten. In een korte verklaring laat de voormalige bondskanselier weten dat ze nog steeds achter haar besluit staat.

Merkel zegt wel de internationale inspanningen ‘volledig’ te steunen die een ​​einde moeten maken aan de Russische agressie in Oekraïne. Ze wijst daarbij op de gruweldaden in Boetjsa bij de hoofdstad Kiev en die in andere plaatsen.

Zelenski was fel van leer getrokken tegen Merkel. Hij riep haar op naar Boetsja te gaan, waar de afgelopen dagen honderden lijken zijn aangetroffen na de terugtrekking van de Russen. Hij vindt dat ze een totaal verkeerd beleid van toegevingen aan Rusland heeft gevoerd.

Ook de Poolse premier Mateusz Morawiecki stelt dat Merkel ervoor heeft gezorgd dat Rusland zo sterk is geworden. Duitsland is enorm afhankelijk van Russisch gas geworden en zou daarom hardere sancties tegen Moskou dwarsbomen.