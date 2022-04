Poetin feliciteert Orban met verkiezingszege

Orbans conservatief-nationalistische partij Fidesz won de parlementsverkiezingen ruimschoots en behoudt haar tweederdemeerderheid in het parlement. Hij had het over een overwinning die zo groot is dat je hem ‘zeker vanuit Brussel kunt zien’. De Europese Commissie heeft al jaren een conflict met Boedapest vanwege de ondermijning van de vrije pers en de rechtsstaat.

Orban heeft de Russische inval van Oekraïne wel veroordeeld, maar gaat minder ver dan zijn Europese collega’s. De Hongaarse regering heeft wel steun gegeven aan de EU-sancties tegen het regime in Moskou, maar wil geen acties ondernemen die het land kunnen schaden.