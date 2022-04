Oekraïense aanklager: doden bij beschietingen in het zuiden

De slachtoffers vielen in de steden Mykolajiv en Otsjakiv. De gouverneur van de regio Mykolajiv zei zondag al dat iemand was gestorven bij Russische beschietingen. Hij zei ook dat onder de gewonden een 15-jarige was. De informatie vanuit Oekraïne is niet onafhankelijk bevestigd.

De regering in Kiev heeft gezegd dat Rusland zijn offensief heeft omgeleid naar het zuiden en oosten van Oekraïne, nadat het zijn troepen heeft teruggetrokken uit gebieden rond de hoofdstad. Rusland zei eind vorige maand dat de operatie in Oekraïne zou gaan draaien om de ‘bevrijding’ van de twee Oost-Oekraïense regio’s waar pro-Russische separatisten zitten.