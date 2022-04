Randstad: 70 procent werknemers staat open voor nieuwe baan

Werkgevers komen steeds meer onder druk te staan bij het aantrekken en vasthouden van personeel. Van alle werknemers staat 70 procent open voor een nieuwe baan en bijna een derde van de jongeren is actief op zoek naar ander werk, meldt uitzendbureau Randstad op basis van onderzoek onder 35.000 werknemers wereldwijd.

Bijna de helft van de werknemers is daarbij van mening dat als ze hun baan zouden verliezen, ze snel een nieuwe zouden kunnen vinden. Het vertrouwen op de huidige arbeidsmarkt blijft daarmee sterk.

Bedrijven moeten volgens de uitzender dan ook een tandje bijzetten, aangezien vooral de jongere generaties, millennials en generatie Z, de machtsdynamiek tussen werknemers en werkgevers fundamenteel hebben veranderd. De jongere generaties zijn namelijk eerder bereid om hun baan op te zeggen als hun persoonlijke overtuigingen niet overeenkomen met die van hun werkgever.

Bijna de helft van zowel de millennials als de generatie Z zegt dat ze geen baan zouden accepteren die niet in overeenstemming is met hun waarden op het gebied van sociale en milieukwesties. Bij de babyboomers is dat iets meer dan een derde.

Geluk

Ook geven de jongere generaties meer prioriteit aan hun geluk. Meer dan de helft van de millennials en generatie Z zegt dat ze hun baan zouden opzeggen als het hen ervan weerhield om van het leven te genieten, vergeleken met iets meer dan een derde van de babyboomers. Bijna twee op de vier van de jongeren zeggen daarbij dat ze liever werkloos zijn dan ongelukkig in een baan, vergeleken met slechts een kwart van de babyboomers.

Door de toenemende eisen van werknemers hebben werkgevers steeds meer moeite om aan de vraag naar talent te voldoen. Ondanks dat 83 procent van de werknemers zegt dat flexibele uren belangrijk voor hen zijn en 71 procent hetzelfde zegt voor flexibele werklocaties, vindt de helft van de werknemers wereldwijd dat ze geen flexibiliteit hebben wat betreft waar ze werken en twee op de vijf hebben geen controle over hun werkuren.

‘Onze bevindingen moeten werkgevers wakker schudden’, zegt topman Sander van ‘t Noordende van Randstad. ‘Er is een duidelijke machtsverschuiving gaande, omdat mensen hun prioriteiten heroverwegen, ervoor kiezen om hun persoonlijke voldoening voorop te stellen en niet bang zijn om hun baan op te zeggen als die niet langer bij hun behoeften past.’ Bedrijven die zich niet aanpassen en geen standpunt innemen over sociale en milieukwesties zullen het volgens de topman steeds moeilijker krijgen om personeel te vinden en te behouden.